Netflix demite executivo por uso de palavra racista

O CEO da Netflix, Reed Hastings, disse que ele demitiu o maior porta-voz da empresa porque ele usou uma palavra racista (nigger) para se referir a negros.

Jonathan Friedland, responsável pela área de comunicação da Netflix, confirmou pelo Twitter que ele estava deixando a empresa e disse que ele foi insensível ao conversar com sua equipe sobre palavras ofensivas usadas em comédia.

Em comunicado aos funcionários, publicado pela Variety e pelo The Hollywood Reporter, Hastings disse que Friedland usou a palavra duas vezes - a primeira, numa reunião com a equipe de relações públicas, realizada alguns meses atrás, sobre palavras delicadas.

Hastings escreveu que muitas pessoas falaram com Friedland sobre o quão inapropriado e doloroso é o uso dessa palavra. Ele disse que Friedland, que é branco, voltou a repetir a palavra com funcionários do departamento de recursos humanos ao comentar o episódio original. Hastings escreveu que o segundo episódio "confirmou uma profunda falta de compreensão".