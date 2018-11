Netflix criará séries animadas baseadas em livros de Roald Dahl

A Netflix anunciou na terça-feira que vai adaptar as histórias do famoso escritor britânico de livros infantis do escritor britânico Roald Dahl, (1916-1990) como Charlie e a Fábrica de Chocolate e Matilda, para série animada.

A empresa de transmissão de séries e filmes através de streaming revelou que assinou um acordo com a Roald Dahl Story Co, mas não divulgou os termos financeiros.

Os outros títulos incluem The BFG, The Twits e Charlie e o Grande Elevador de Vidro, anunciou a Netflix em comunicado, acrescentando que a produção começará em 2019.

A empresa, que destinou US$ 8 bilhões para criar conteúdo original em 2018, já tinha gasto US$ 6,9 bilhões em programas de TV e filmes ao final do terceiro trimestre.

No final de setembro, a Netflix tinha 137 milhões de assinantes para seu serviço de streaming em todo o mundo.