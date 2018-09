Netflix confirma a morte do personagem de Kevin Spacey em novo vídeo de 'House of Cards'

Com um novo vídeo da sexta e última temporada da série House of Cards, a Netflix finalmente confirmou nesta quarta-feira, 5, o destino do personagem Frank Underwood, o presidente dos EUA, vivido por Kevin Spacey. A atriz Robin Wright, intérprete de sua esposa e vice-presidente, Claire, aparece no teaser conversando com a sua lápide.

Já era esperado que o personagem fosse morrer na série, mas só agora a informação foi oficialmente confirmada. No final do ano passado, a Netflix demitiu o ator Kevin Spacey, após o surgimento de dezenas de denúncias de assédio sexual, e suspendeu as gravações da série.

++ Kevin Spacey é investigado por novo caso de abuso sexual nos EUA

Meses depois, as gravações da agora última temporada foram retomadas, com Wright como protagonista única.

Para a temporada final de House of Cards, novos nomes estarão no elenco, como Diane Lane e Greg Kinnear.

A estreia dos últimos episódios está marcada para 2 de novembro na Netflix.