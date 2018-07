Netflix compra direitos de nova versão de 'Mogli'

A Netflix conseguiu os diretos de Mogli, filme baseado no Livro da Selva, de Rudyard Kipling, e dirigido pelo britânico Andy Serkis, que seria lançado pela Warner Bros., informou nesta sexta-feira, 27, o blog especializado Deadline.

O filme, que já estava completamente feito, conta com Cate Blanchett, Naomie Harris, Benedict Cumberbatch, Christian Bale e o próprio Serkis para dar voz aos animais na versão em inglês. O longa tem ainda Freida Pinto, Matthew Rhys e Rohan Chand como personagens de carne e osso.

"Estou muito animado com Mogli na Netflix. Agora, evitamos comparações com o outro filme (o da Disney arrecadou quase US$ 1 bilhão em 2016) e é um alívio não ter pressão (...) Eles entenderam que essa é uma versão mais sombria, que não é para todos os públicos. Não é para crianças pequenas, mas acho que é possível para quem tem 10 ou mais. A intenção sempre foi fazer para pessoas de 13 anos em diante, e isso nos permite ir mais fundo, com temas mais sombrios, para ser assustador", disse Serkis.

Espera-se que a Netflix libere o filme já no ano que vem. Esta, no entanto, não é a primeira vez que a empresa compra os direitos de um filme já pronto, anteriormente isso ocorreu com O Paradoxo Cloverfield e Aniquilação, ambos originalmente da Paramount.