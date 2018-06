Netflix anuncia uma nova temporada de 'La Casa de Papel'

A Netflix produzirá uma nova temporada da série La Casa de Papel para 2019, anunciou nesta quarta-feira em Roma Eric Barmack, responsável de séries internacionais da plataforma audiovisual americana.

O anúncio foi feito em uma dia "See what's next" dedicado às próximas novidades da plataforma, como uma série italiana chamada Lua negra, um drama inglês sobre a invenção do futebol do criador de Downton Abbey e a série alemã The Wave.

La Casa de Papel é uma produção original de Atresmedia e Vancouver que chegou ao Netflix em dezembro e se transformou em sucesso internacional. Segundo um relatório dirigido aos investidores, a série criada por Álex Pina se transformou na ficção de fala não inglesa mais vista na história da plataforma.