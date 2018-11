Netflix anuncia seis novos filmes e séries de animação infantil

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 6, que produzirá seis novas animações para crianças, entre elas séries e longas-metragens. Segundo dados da plataforma, 60% dos assinantes consomem conteúdo infantil e familiar. Contando com diferentes estilos de animação, os títulos são destinados para famílias e para crianças de diferentes faixas etárias. Treze produções infantis serão apresentadas pela empresa até 2022.

“Nós sabemos que não há um único tipo de família. Estamos abertos a todos os tipos de criadores para que possamos contar histórias especiais e diversificadas que agradem cada uma das famílias na Netflix”, comenta a Vice-presidente de Conteúdo para Crianças e Família da Netflix, Melissa Cobb.

A primeira produção da nova lista da Netflix está prevista para 2019. Go! Go! Cory Carson (Vá! Vá! Cory Carson) é uma série de animação destinada a crianças em idade pré-escolar. Produzida pela Kuku Studios, o seriado acompanhará as aventuras do carro-criança Cory Carson durante a infância.

Em 2020 serão disponibilizados mais três títulos - duas séries e um longa-metragem. Kid Cosmic (Criança Cósmica) , produção criada por Craig McCracken, contará a história de um jovem que deseja ser herói e enfrenta desafios ao se tornar um. Já Trash Truck (Caminhão de Lixo), de Max Keane, retratará a amizade entre Hank, um garoto de 6 anos, e um caminhão de lixo gigante. Por fim, o filme The Willoughbys, em produção pela BRON Animation, apresenta a história de quatro crianças que foram abandonadas e criam uma família nova e moderna.

Para 2021 duas produções estão previstas: Maya and the three (Maya e os três) e My Father’s Dragon (O Dragão do meu Pai). A primeira é uma minissérie de Jorge Gutierrez que abordará a jornada de uma princesa guerreira que recruta combatentes para salvar o mundo dos homens e dos deuses. Já o filme My Father’s Dragon, da diretora Nora Twomey, contará a história do jovem Elmer Elevator que sai em busca de um dragão aprisionado.

Próximos lançamentos. No próximo dia 20, Motown Magic (Mágica de Motown) estará disponível no catálogo da Netflix. A série de animação para crianças em idade pré-escolar foi produzida por Josh Wakely e reúne 52 novas versões de clássicos da gravadora americana Motown, como sucessos de The Jackson 5 e Stevie Wonder. A série acompanha Ben, um menino de 8 anos que usa um pincel para trazer a arte de rua da cidade à vida.