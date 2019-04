Netflix anuncia o elenco da série original brasileira 'Ninguém Tá Olhando'

A Netflix anunciou nesta segunda, 8, o elenco principal de sua nova produção original brasileira, Ninguém Tá Olhando, realizada em colaboração com a produtora Gullane. Com estreia prevista para ainda este ano, a comédia traz Victor Lamoglia no papel de Uli, um Angelus que decide se rebelar contra as ordens de seus superiores e usa seu livre arbítrio para fazer o que quiser para a humanidade.

Ele se une a Greta, uma Angelus vivida por Júlia Rabello, e Chun, interpretado por Danielo de Moura, nessa jornada. Enquanto isso, Fred e Wanda, personagens de Augusto Madeira e Telma Souza, vão fazer de tudo para impedir que Uli manche a reputação de excelência no atendimento aos clientes feito por todos eles.

Uli vai se aproximar de seres humanos comuns, como Miriam, vivida por Kéfera Buchmann; o veterinário Sandro, papel de Leandro Ramos; Richard, interpretado pelo rapper Projota.

Com 8 episódios, a série Ninguém Tá Olhando é dirigida pelo diretor Daniel Rezende, que também assina a criação com Teodoro Poppovic e Carolina Markowicz.