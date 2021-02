Netflix anuncia 2ª temporada de 'Fate: A Saga Winx' com novos personagens

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 18, a renovação de Fate: A Saga Winx para a segunda temporada. O serviço de streaming também informou que em breve vai divulgar informações sobre novos integrantes do elenco.

A produção da segunda temporada, que terá oito episódios de uma hora, começará no final deste ano na Irlanda, mesma locação da primeira etapa da série.

"Na primeira temporada, os seis episódios retratam a superfície deste incrível e rico mundo e das poderosas fadas que o habitam. Na segunda, além da história de Bloom, que continua evoluindo, eu mal posso esperar para aprender ainda mais sobre Aisha, Stella, Terra e Musa", afirmou o showrunner Brian Young.

Ignio Straffi, criador de O Clube das Winx, fundador e CEO do grupo Rainbow, também comentou a novidade. "Winx se conecta com audiências do live-action da mesma maneira que se conecta com os fãs da animação. Com o passar dos anos, nós vimos Winx crescer e se tornar um fenômeno global - milhares de fãs seguem fielmente o show. Obrigado por esse suporte e lealdade."

O elenco principal da primeira temporada está confirmado para a nova etapa da história. A série é protagonizada por Abigail Cowen, no papel da fada Bloom, que domina o fogo. A colega Stella, tem poderes de luz, Musa, o domínio da mente e emoções, Aisha, a habilidade com água, e Terra, com a força do solo e das plantas.

Na primeira temporada da live-action, Bloom descobre que possui habilidades mágicas e é convencida por Stella a se mudar para Alfea, uma escola de fadas em uma dimensão mágica. Nesse mundo também há os especialistas: Sky, Brandon, Riven e Timmy, que apesar de não possuírem poderes mágicos, recebem treinamento para lutar ao lado das fadas.

Fate: A Saga Winx esteve entre as atrações mais populares da Netflix em diversos países quando chegou ao serviço de streaming em 22 de janeiro. A live-action foi lançada após algumas polêmicas sobre o elenco, em meio à grande expectativa de jovens que passaram anos de sua infância assistindo ao desenho italiano O Clube das Winx. A animação de Iginio Straff exibida internacionalmente na TV entre 2004 e 2019 foi referência para a nova produção do serviço de streaming, criada por Brian Young, escritor da série The Vampire Diaries.