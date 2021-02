Nas redes sociais, artistas comemoram indicação ao Globo de Ouro 2021

A distância das premiações de televisão e cinema se fez menor durante o anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2021, nesta quarta, 3. Logo após a apresentação de Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, foi a vez de comemorar dos artistas indicados nas redes sociais. Confira.

A atriz Emma Corrin, que interpreta Lady Di na quarta temporada de The Crown festejou a indicação de melhor atriz em série de drama. "Uma verdadeira honra ser nomeada entre um grupo de mulheres tão talentosas e inspiradoras! Trabalhar em 'The Crown' foi a experiência mais mágica, em grande parte graças ao incrível elenco e equipe que me apoiaram e ajudaram", escrevou a atriz.

"Chocada e lisongeda", disse Viola Davis que, mais uma vez, concorre ao Globo de Ouro, dessa vez como melhor atriz em filme de drama por A Voz Suprema do Blues. Esta é a sexta indicação ao prêmio e poderá ser sua segunda vitória, além do filme Um Limite Entre Nós.

No filme, O Som do Silêncio, o ator Riz Ahmed interpreta um baterista que perde a audição. Ele comemorou a indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama e agradeceu aos colegas do projeto. "Dar vida a Ruben foi um presente imenso que me foi dado pelo gênio ousado de @dariusmarder e a empatia radical de meus professores @ jeremy.lee.stone, @enleightonfit, @aetheric_co e aqueles que tive o privilégio de conhecer no Comunidade surda."

O ator Sacha Baron Cohen está fazendo festa em dobro. Ele concorre em duas categorias por dois trabalhos um tanto diferentes. Sua interpretação na comédia Borat: Fita de Cinema Seguinte ganhou destaque com a indicação ao prêmio de melhor ator de musical ou comédia. O filme também recebeu indicação, junto com Maria Bakalova, ao prêmio de melhor atriz de musical ou comédia.

No filme Os 7 de Chicago, Cohen está disputando pelo prêmio de melhor ator coadjuvante. A comemoração já tem até solução bem humorada, no caso do ator não levar nada. "Estamos muito honrados - e caso não ganhemos nenhum, já contratei Rudy Giuliani para contestar os resultados", disse o ator.

A atriz Lily Collins posou com seu cachorrinho a alegria de concorrer como melhor atriz em série de comédia ou musical, por Emily em Paris. "Estou tão radiante com minha família @emilyinparis (meu primeiro projeto como produtora! Que manhã selvagem!", escreveu.