Mundo Bita faz pocket show no Instagram

Compositor da animação Mundo Bita, Chaps Melo comanda um pocket show no Instagram (@mundobita) nesta terça-feira, dia 24, às 16 horas, como parte da campanha #fiqueemcasa - para conscientizar as pessoas de que o isolamento social poderá ajudar no combate do coronavírus. Os músicos Walman Filho e Vinícius Guerra acompanham Chaps na apresentação virtual, que deve durar 40 minutos.

Além disso, um clipe novo é lançado toda primeira sexta-feira de cada no canal do Mundo Bita do YouTube. Em março, eles lançaram Bagunça de Criança, sobre o poder da imaginação.

O Mundo Bita é feito de clipes musicais educativos. Há séries sobre o corpo humano, os animais, as brincadeiras e por aí vai. A produção brasileira pode ser vista no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify, Net Now, Prime Video, entre outras.

Os personagens do Mundo Bita também já viraram tema de livro. No ano passado, a Carochina lançou Sinto O Que Sinto: E a Incrível História de Asta e Jaser, de Lázaro Ramos.