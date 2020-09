‘MTV Miaw 2020’ premia Anitta, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo; veja lista completa

Manu Gavassi e Bruna Marquezine comandaram a noite de premiação do MTV Miaw 2020 desta quinta-feira, 24. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o evento não contou com a presença da plateia, costumeiramente aglomerada para ver de perto seus ídolos.

Anitta, que se apresentou direto de Forte São Marcelo, em Salvador, na Bahia, ficou com o prêmio de Artista Musical do Ano e Feat do Ano com Combatchy. Ela competiu com Emicida, Ludmilla e Luisa Sonza.

Além disso, a noite teve outras atrações musicais, como Luan Santana e Agnes, Tati Zaqui, Pedro Sampaio e Pocah e o agora casal Luisa Sonza e Vitão.

Manu Gavassi foi destaque entre os premiados da noite e levou o troféu das categorias Clipão da P#rr@ e Ícone Miaw.

A cerimônia também fez uma homenagem para Linn da Quebrada, na categoria Transforma Miaw Todes Juntes, e a Noca da Portela, com o prêmio Transforma Miaw Vidas Pretas Importam.

A lista lista completa de vencedores do MTV Miaw 2020:

Apepê do Ano: Tik Tok

Aposta MIAW: Sidoka

Artista Musical: Anitta

Beat BR: Djonga

Challenge da Vez: Roi Leticia

Clipão da P#rr@: Áudio de desculpas (Manu Gavassi)

DJ Lanso a Braba: Pedro Sampaio

Falou Tudo: Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal

Fandom Real_Oficial: BTS Army (BTS)

Feat Gringo: Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy

Feat Nacional: Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)

Game Do Ano: The Last of Us Part 2 (PS4)

Hino de Karaokê Em Casa: Supera (Marília Mendonça)

Hino do Ano: Amor de Que (Pabllo Vittar)

Hit Global: Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande)

Ícone MIAW: Manu Gavassi

Imagina Juntos: Taís Araujo e Thelma Assis

Live das Lives: Ivete Sangalo

Live Pra Tudo: Boca a Boca (Bianca Andrade)

Maratonei: Euphoria

Melhor Clipe Feito em Casa: Pocah - Depois da Quarentena

Melhor Participante de Reality: Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6)

Meme de Quarentena: “não sinto verdade em vc”

Pet Influencer: Lua (Boca Rosa)

Podcast nosso de cada dia: Não Ouvo

Ri Alto: Bruna Louise

Streamer BR: Alanzoka

Tik Toker Absurdo: Batom Atrevido

Zika do Baile: PK