MTV Brasil: como foi a programação de estreia do canal há 30 anos

A MTV fez sua estreia no Brasil há 30 anos, em 20 de outubro de 1990. O Estadão relembra alguns detalhes da chegada da emissora ao Brasil e a programação do canal em sua estreia.

Inicialmente chamada como TV Abril, por pertencer ao grupo de mesmo nome, estima-se que o investimento para a criação da MTV brasileira foi de cerca de 1,8 bilhões de cruzeiros, o equivalente a 20 milhões de dólares à época.

"Nosso projeto é ser a primeira emissora no país a ficar 24h no ar, como faz a MTV", prometia Roger Karman, então vice-presidente corporativo da Abril. Em um primeiro momento, a programação ficada disponível somente entre 12h e as 2h da manhã do dia seguinte.

A ideia era focar no público jovem, entre os 15 e os 34 anos, pertencentes às classes A e B. O slogan inicial era "Te vejo na MTV". Por volta de 70% da programação era "mundial", ou seja, clipes ou atrações feitas em outros países, e 30% com vídeos de artistas locais ou programas comandados por jornalistas e VJs.

Em São Paulo, a MTV estreou no canal 32 UHF, e, no Rio de Janeiro, no canal 9 VHF. Na capital carioca, a emissora entraria no ar por meio de um acordo com a TV Corcovado no qual a rede ficaria com 50% do faturamento em troca da programação.

Estima-se que tenham disputado as vagas do processo de escolha dos VJs quase 2 mil pessoas. Os escolhidos foram nomes como Gastão, Cuca, Maria Paula, Daniela Rodrigo e Thunderbird.

Na ocasião, a MTV já estava em todos os continentes, com canais em 23 países da Europa e nove da América Latina, além de Japão, Austrália e Quênia.

Entre os primeiros projetos estavam muitos com linguagem experimental, que à época foram comparados ao TV Mix, apresentado por Serginho Groisman anos antes na TV Gazeta.

Por exemplo, o TV Zona, dirigido por Ricardo Nauemberg e comandado por Rita Lee (que passou por alterações e posteriormente rendeu o TVLeeZão), e o Disk MTV, que teria Astrid Fontenelle à frente. O Backstage traria entrevistas e o Invasão a Domicílio momentos da intimidade dos músicos.

No Parede, entrevistados responderiam perguntas espremidos contra uma parede enquanto ouviam rajadas de metralhadora. Já o Ponto Zero daria exposição a novos grupos de rock. Projetos com Lobão, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Barão Vermelho, Fernanda Abreu e Kid Abelha também foram anunciados.

A MTV Brasil também contaria com programas como Rockstoria, Rockblocks, Fúria Metal, Non Stop, Yo! MTV Raps, MTV no Ar (com Zeca Camargo), Cine MTV (Lorena) e o Buzz.

A emissora chegou ao fim na TV aberta no dia 30 de setembro de 2013. Clique aqui para relembrar os 23 anos da 'antiga' MTV Brasil, que ficou marcada por sua variedade de programas e momentos emblemáticos. Atualmente, o canal ainda existe na TV paga, com conteúdos bastante diferentes dos exibidos nas décadas de 1990 e 2000.

Programação do 1º dia da MTV Brasil

12h - Vídeo Music

16h - Cine MTV

16h30 - Clássicos MTV

18h - Top 10 EUA

19h - Semana Rock

19h30 - Top 20 Brasil

21h30 - Saturday Night Live

22h00 - Vídeo Music

23h30 - Dance MTV

01h- Lado B

02h - Vídeo Music

