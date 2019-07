Mostra interativa em Nova York comemora os 25 anos da série 'Friends'

Para comemorar os 25 anos da série Friends, a cidade de Nova York ganhará um espaço pop up com experiência imersiva para os fãs de Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox) e Ross Geller (David Schwimmer).

O espaço, que será inaugurado em 7 de setembro no bairro de Soho, contará com reproduções de ambientes e cenários da série, como a cafeteria Central Perk, os apartamentos dos personagens e os acessórios usados pelo grupo de amigos. Entre eles, está um peru para colocar na cabeça (uma das cenas mais famosas de Friends), além da mesa de pebolim e da porta roxa do apartamento de Rachel e Monica.

A exposição imersiva ficará em cartaz até o dia 6 de outubro e os ingressos podem ser adquiridos por US$ 29,50 no site oficial do evento.