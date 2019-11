Morte de Gugu Liberato: veja a repercussão

Depois da morte do apresentador Gugu Liberato nesta sexta-feira, 22, colegas, amigos, profissionais e fãs do apresentador usaram as redes sociais para lamentar a notícia. O apresentador morreu dois depois de sofrer um acidente na casa onde morava em Orlando, na Flórida.

Entre os colegas que se manifestaram estão Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e o governador de São Paulo, João Doria.

Veja a repercussão:

Fátima Bernardes (apresentadora)

Ana Maria Braga (apresentadora)

Angélica (apresentadora)

Luan Santana (cantor)

Estou em choque e ainda estava me apegando as orações e aos mistérios que só Deus sabe os caminhos para o seu pronto restabelecimento, @guguliberato Neste momento de dor para a família e amigos mais próximos mando… https://t.co/BdQcjihTS2 — Luan Santana (@luansantana) November 23, 2019

João Doria (governador de São Paulo)

Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu. — João Doria (@jdoriajr) November 23, 2019

Maisa (apresentadora)

Meus sentimentos a toda a família do Gugu. Ele sempre foi muito querido comigo, cresci assistindo seu programa e fomos até colegas de trabalho por um tempo. Que Deus o abrace fortemente e que conforte os corações de toda a família. — +a (@maisa) November 23, 2019

Luciano Huck (apresentador)

Fernanda Abreu (cantora e compositora)

Fique em paz Gugu. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e fãs neste momento. — Fernanda Abreu (@AbreuFernanda) November 23, 2019

Britto Jr (apresentador)

O falecimento precoce de um dos maiores comunicadores brasileiros interrompe o sonho dos telespectadores, de ver @guguliberato como herdeiro natural de @SilvioSantos aos domingos! A vida não tem lógica e não segue roteiros. Triste demais. Não era a hora! #GuguLiberato #lutonatv — Britto Jr. (@brittojr) November 23, 2019

Alcione (cantora)

Perdemos mais um grande comunicador, um grande incentivador da arte popular brasileira. A música perde um dos seus grandes divulgadores. Descanse em paz, Gugu! Obrigada pelo carinho e respeito nos nossos vários e… https://t.co/MHLbyKAW0V — Alcione (@alcione_marrom) November 23, 2019

Sabrina Sato (apresentadora):

Muito abalada com essa notícia tão triste para todos nós. @guguliberato, você vai fazer muita falta.Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Gratidão por ter conhecido de perto uma pessoa tão iluminada, que comecei a admirar na TV, ainda criança.Descanse em paz, amigo. — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) November 23, 2019

Ratinho (apresentador):

Meus sinceros sentimentos a toda família do Gugu Liberato . Nosso palco vai ficar vazio porque você sempre fez parte da história da televisão dentro da casa da família brasileira . https://t.co/sAMZojvGHA — Ratinho SBT (@ratinhodosbt) November 23, 2019

Em comunicado à imprensa, o SBT também lamentou o ocorrido. "A família SBT lamenta profundamente a morte do apresentador Augusto Liberato, que faleceu nesta sexta-feira em decorrência de um trauma causado por um acidente doméstico em sua residência de Orlando, Estados Unidos. A emissora reforça que Gugu será sempre parte de sua história e presta sua solidariedade a todos os seus familiares, amigos e fãs".