Morre Xênia Bier, influente apresentadora de TV nos anos 1980

Morreu nesta segunda-feira, 24, a apresentadora Xênia Bier, em São Paulo. Ela sofria do Mal de Alzheimer e estava internada há dois meses em uma clínicae sucumbiu, mas a evolução da doença acarretou perdas em sua função pulmonar. Segundo a família, Xênia fez o pedido de ser cremada. Não há informações ainda sobre o velório.

A paulistana Xênia Bier nasceu Vilma Barreto, em 1935, e fez sua carreira na televisão, passando por diversas emissoras. A jornalista teve importante participação em diversos programas, sempre analisando temas atuais e polêmicos.

Além de se notabilizar por seus comentários nos programas de variedades, Xênia também tentou a carreira de atriz, participando de algumas produções da TV Cultura, em novelas como As Professorinhas, Escrava do Silêncio e O Moço Loiro. Mas seu forte foi mesmo dar sua opinião sobre temas variados, na Band, comandou o Xênia e Você, mas ganhou o público com sua participação no TV Mulher, da Globo, entre 1981 e 1984. Mas passsou também pelo Mulher 88, da TV Manchete, e o tradicional Mulheres, da TV Gazeta, AP lado de Ione Borges.