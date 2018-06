Morre Reg E. Cathey, de 'House of Cards' e 'The Wire', aos 59

O ator americano Reg E. Cathey, conhecido por sua atuação em House of Cards e The Wire, morreu aos 59 anos, anunciou, na sexta-feira, 10, David Simon, criador dessa última série.

A informação foi confirmada depois pelo site TMZ, que afirma que o ator, que lutava contra um câncer de pulmão, morreu em Nova York cercado por seus familiares e amigos mais próximos.

Cathey ganhou o Emmy em 2015 pelo papel de Freddy Hayes, em House of Cards. Em 2014 e 2016, ele também foi indicado ao Emmy pelo papel.

Outra atuação célebre em sua carreira foi em The Wire, onde viveu um jornalista que tinha virado político em Baltimore. Ele também foi popular por seu trabalho na série Oz, da HBO, como Martin Querns.

Em mais de 35 anos de carreira, ele atuou, ainda, em Law & Order, 30 Rock e Star Trek: The Next Generation. No cinema, destaque, também, para o remake de Quarteto Fantástico e American Psycho.

Recentemente, ele podia ser visto na série Outcast e no telefilme The Immortal Life of Henrietta Lacks.

Nascido em agosto de 1958, em Huntsville, no Alabama, ele cresceu na Alemanha e, na adolescência, voltou para seu estado natal. Seu pai trabalhava no departamento de defesa da exército americano. Ele estudou na Universidade de Michigan e, depois, na Yale School of Drama.

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS