Morre Olivia Cole, vencedora do Emmy por 'Raízes', aos 75 anos

A atriz Olivia Cole, que interpretou Mathilda na clássica minissérie Raízes e venceu um Emmy por seu desempenho, morreu na última sexta, dia 19 de janeiro, revelou o agente da atriz. Ela tinha 75 anos.

Cole morava em San Miguel de Allende, no México, onde aproveitava a aposentadoria. Seu último trabalho em frente das câmeras foi em 2008, atuando no filme Primeiro Domingo com Ice Cube e Tracy Morgan. As informações são do Vulture.

Além de Raízes, Cole marcou a TV americana com papéis em Backstairs at the White House (pelo qual recebeu uma segunda indicação para o prêmio Emmy) e L.A. Law.

Em 1989, ela estrelou ao lado de Oprah Winfrey a minissérie da TV The Women of Brewster Place, baseada no livro de Gloria Naylor, com o mesmo nome.