Morre o ator Luke Perry aos 52 anos

Ator de Barrados no Baile e Riverdale, Luke Perry morreu nesta segunda-feira, dia 4, aos 52 anos. O ator estava internado desde a última quarta-feira, 27, quando sofreu um AVC.

A informação foi confirmada por Arnold Robinson, seu assessor de imprensa, que disse que Luke Perry estava cercado de amigos e familiares quando ele morreu. Sua noiva, ex-mulher e filhos estavam ao seu lado.

Durante três temporadas, Perry interpretou Fred Andrews, o pai do personagem principal, Archie Andrews, na série Riverdale. Ele voltaria para a quarta temporada.

Luke Perry ficou famoso interpretando Dylan em Beverly Hills, 90210 (conhecida no Brasil como Barrados no Baile), uma das séries mais populares dos anos 1990. Um remake da série foi anunciado na quarta, 27, pela Fox, no mesmo dia em que foi anunciado que a série que o levou ao estrelato retornaria com uma nova abordagem e com ex-membros do elenco como Jason Priestley, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Ian Ziering e Tori Spelling. "Eu vou ser amarrado a esse personagem até o dia que eu morrer, mas está tudo bem para mim, eu criei Dylan McKay, ele é meu", explicou Perry no passado sobre o personagem que fez dele uma celebridade.

Segundo o site TMZ, o ator concordou em aparecer na nova produção como convidado, mas não poderia ter um papel mais relevante devido a seus compromissos com a agenda de Riverdale, a série baseada nos quadrinhos Archie em que trabalhou atualmente como protagonista desde 2017.

Graças a sua personalidade solitária, a luta contra o alcoolismo e a marginalização de sua família, o ator foi capa da revista People, que o chamou de "o maior galã da televisão", um título que explica os distúrbios que ele causou em algumas de suas aparições públicas.

Quando visitou um centro comercial em Seattle para dar autógrafos, em 1991, o ator teve de ser transportado em um ceste de lavanderia depois que uma multidão de jovens corria para ele. Também nesse mesmo ano, 21 pessoas ficaram feridas quando mais de 8.000 fãs subiram em um palco para vê-lo de perto no sul da Flórida. "Eu não sei porque aconteceu, eu nem canto", brincou Perry em comentários ao The Washington Post.

A série Barrados no Baile estreou em 1990 e ao longo do tempo, graças às suas transmissões de verão, alcançou uma grande popularidade que o manteve na tela por 10 temporadas em que milhões de telespectadores foram fisgados para a vida glamurosa dos estudantes da Escola Secundária de West Beverly Hills, localizada na rica e exclusiva cidade ocidental de Los Angeles.

A série contava os dramas e dilemas de um grupo de amigos adolescentes durante os tempos de escola. Dylan, que tinha herdado um bom dinheiro e vivia sozinho, era o mais maduro e solitário entre os amigos. No elenco estavam, ainda, atores como Jason Priestley no papel de Brendon Walsh.

Barrados no Baile foi pioneira em abordar questões como AIDS, namoro, estupro, dificuldades de aprendizagem e gravidez na adolescência. Ele também serviu de exemplo para futuros dramas adolescentes como Dawson's Creek, The O.C. e Zoey 101, e gerou uma série derivada (spinoff): Melrose Place.

Entre suas atuaçãos recentes, Perry participou nas filmagens de Once Upon a Time in Hollywood, o novo filme de Quentin Tarantino para ser lançado no verão de 2019. Na tela grande também apareceu em filmes como Buffy the Vampire Slayer, 8 Segundos, e O Quinto Elemento.

Luke Perry nasceu em Mansfield, no dia 11 de outubro de 1966.