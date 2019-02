Morre o ator José D'Artagnan Júnior, aos 58 anos

O ator José D'Artagnan Júnior morreu neste domingo, 24, aos 58 anos, no Rio de Janeiro. Internado há três semanas com problemas no fígado, era casado com a roteirista e dramaturga Maria Carmem Barbosa.

A notícia foi divulgada por Miguel Falabella, através de um post em seu Instagram, que prestou homenagem ao colega. “Querido D’Artagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Hoje, finda-se uma era”, escreveu o amigo.

D'Artagnan Júnior estreou na TV Globo em 1978, em A Sucessora. Também participou de outras novelas da emissora, como Salsa e Merengue (1996), Negócio da China (2008), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012).