Morre dublador Isaac Bardavid aos 90

Faleceu nesta terça-feira, 1, no Rio de Janeiro o ator e dublador Isaac Bardavid, aos 90. Segundo seu neto, João, a morte foi decorrente de um problema respiratório crônico, o que comprometeu o coração, informou ao portal G1.

A voz de Isaac Bardavid ficará mascada na história da dublagem no Brasil. Ao emprestar seu timbre para papéis icônicos, como o super herói de garras Wolverine, ou o vilão Esqueleto, inimigo do He-Man, Isaac Bardavid adaptou personagens ecléticos, que vão do monstruoso Freddy Krueger ao delicado Tigrão, amigo do ursinho Pooh.

Leia Também Wolverine regressa aos holofotes com ótimas HQs

Com mais de 50 anos de carreira, Bardavid atuou em clássicos da telenovela brasileira, como na novela de Dias Gomes Irmãos Coragem, como o Beato Zacarias, a participações recentes, como Klaus, em Além do Horizonte. Na Globo, o ator demonstrou versatilidade trabalhando em novelas, programas humorísitocs e infantis, como Sítio do Pica-Pau Amarelo e Zorra Total.

Dos últimos trabalhos, sua participação em Cacereiros (2021), Bardavid interpretou Álvaro, tendo quatro anos antes filmado Dois Irmãos, no papel de Abbas.