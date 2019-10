Morre, aos 88 anos, o ex-diretor da TV Globo Maurício Sherman

O ator, produtor e diretor Maurício Sherman morreu na manhã desta quinta-feira, 17, aos 88 anos. A rede Globo confirmou a notícia em seu perfil oficial no Facebook. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Sherman foi um dos criadores do programa Fantástico e dirigiu diversos programas de humor, como Os Trapalhões, Zorra Total e os de Chico Anysio. Também teve trabalhos importantes no teatro, com peças como A Pequena Notável (1972) e Evita (1983).

De acordo com o Memória Globo, a história de Sherman com a emissora começou em 1965. Seu primeiro trabalho foi a direção do programa Espetáculo Tonelux, musical gravado ao vivo e com a presença de cantores da Jovem Guarda. No ano seguinte, dirigiu os programas humorísticos Riso Sinal Aberto e Bairro Feliz.

Em 1968, Sherman foi para a TV Excelsior e, posteriormente, convidado a comandar uma equipe de criação na TV Tupi, onde ficou até 1972. Foi quando voltou à Globo para dirigir o programa de humor Faça Humor, Não Faça Guerra.

Em 1973, Sherman ajudou a criar o Fantástico, programa que dirigiu por três anos. Em 1977, voltou à TV Tupi e, 4 anos depois, retornou à Globo e dirigiu Chico Anysio Show e Os Trapalhões. Em 1988, Sherman se tornou diretor executivo da Central Globo de Produção e, entre 1989 e 1991, dirigiu Os Trapalhões.

Fazem parte do seu currículo, ainda, as vinhetas de fim de ano da Globo, Video Show, Domingão do Faustão e Zorra Total, um de seus últimos programas para a TV.

Confira a repercussão da morte do ex-diretor da TV Globo, Maurício Sherman

Leandro Hassum, humorista:

Katiuscia Canoro, atriz:

Paulinho Serra, humorista:

Lá se foi Maurício Sherman. Descance em paz, não trabalhei com ele mas sempre tive muito respeito. — paulinho serra (@PaulinhoSerra) October 17, 2019

Lobão, músico:

POXA,MAURÍCIO ,ALÉM DE UM TREMENDO PIONEIRO, ERA UMA DULCÍSSIMA PESSOA, — Lobão (@lobaoeletrico) October 17, 2019

Lucas Veloso, ator e humorista: