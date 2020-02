'Modo Avião', de Larissa Manoela, é o filme mais popular em língua não inglesa da Netflix

Modo Avião, protagonizado por Larissa Manoela e dirigido por César Rodrigues é o filme mais popular da Netflix em língua não inglesa, segundo a Variety.

A produção original da Netflix foi lançada em 23 de janeiro já foi assistida por 28 milhões de famílias, das quais um terço está no Brasil e dois terços fora. EUA, México, França e Alemanha lideram a audiência fora do Brasil, de acordo com a Netflix.

Em Modo Avião, a atriz faz a vez de uma influenciadora digital que não larga do celular. O tema não pretende conquistar apenas a audiência brasileira. De olho no filão de 190 países que consome seu conteúdo, a Netflix traz os algoritmos para dentro do processo criativo de seus produtos. “Desde o início do roteiro pensamos em um assunto que fosse universal, que muita gente poderia se identificar e que é real, como o vício em redes sociais”, contou a atriz, em entrevista por telefone na época do lançamento do filme.

No elenco, Erasmo Carlos interpreta o avô da personagem. “É uma forma de unir diferentes gerações. Soube pelo meu pai de sua carreira, suas músicas e ele foi muito querido na nossa relação de avô e neta”, conta Larissa.

Cesar Rodrigues é um diretor experiente de comédia, adolescentes e programas de TV. Ele dirigiu Minha mãe e uma peça 2, uma comédia de sucesso local lançada em 2016, que vendeu mais de 9 milhões de ingressos no Brasil.