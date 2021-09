Minissérie da Netflix ‘O Gambito da Rainha’ domina o Creative Arts Emmy

John Koblin, The New York Times

A Netflix levou para casa 34 Emmys em três cerimônias distintas no sábado, 11, e no domingo, 12, enquanto a Disney+, o concorrente de streaming mais próximo, venceu 13 prêmios. A HBO e seu serviço de streaming, a HBO Max, o eterno peso pesado do Emmy, venceu apenas 10 prêmios.

A cada ano, a Television Academy, que organiza os Emmys, anuncia os vencedores de dezenas de prêmios técnicos como uma preparação para os grandes prêmios que são anunciados no evento principal, o Primetime Emmy Awards. A cerimônia principal deste ano ocorrerá no domingo, 19, e será transmitida pela CBS.

O Gambito da Rainha, uma minissérie sobre uma menina prodígio do xadrez, ganhou nove Creative Arts Emmy no fim de semana, mais que qualquer outra série. Seus concorrentes mais próximos, com sete prêmios cada, foram a série de aventura e ação The Mandalorian, da Disney+ e o ponto forte da NBC, Saturday Night Live.

Embora os Creative Arts Emmys não sejam exatamente atrações para o horário nobre - incluem prêmios como melhor dublê, melhor penteado e melhor direção de iluminação para uma variedade de séries - contam da mesma forma nos livros de registro de Hollywood, e a tabela de classificação para o 73º Emmy Awards está agora oficialmente em andamento.

A cerimônia do fim de semana também entregou alguns prêmios-chave de atuação. O Gambito da Rainha ganhou o prêmio de melhor elenco em uma minissérie. Venceu duas séries aclamadas da HBO, I May Destroy You e Mare of Easttown. The Crown ganhou o prêmio de melhor elenco em um drama e o show Ted Lasso, da Apple TV+ ganhou o prêmio de melhor elenco em uma comédia. Ambas são favoritas a levarem mais prêmios no evento principal.

O domínio da Netflix praticamente garante que ela ganhará mais Emmys que qualquer outra rede de TV, estúdio ou plataforma de streaming, fazendo de 2021 o primeiro ano em que vencerá sua principal rival, a HBO, podendo se gabar disso. Três anos atrás, pela primeira vez, a Netflix empatou com a HBO nos principais prêmios. Com relação às cerimônias do Emmy deste ano, a HBO, com a ajuda da HBO Max, liderou todas as redes com 130 indicações, uma a mais que a Netflix.

O 73º Emmy Awards funcionará efetivamente como uma vitrine para as realizações da televisão durante a pandemia. Por causa dos cancelamentos e atrasos das produções, o número de programas de TV na segunda metade do ano passado e na primeira metade deste ano caiu. Neste ano, as inscrições para as categorias principais diminuíram 30%.

A cerimônia do Emmy 2021

A cerimônia do Emmy, conduzida por Cedric the Entertainer, ocorrerá em locais fechados e abertos no Event Deck da L.A. Live, perto da conhecida casa do Emmy no Microsoft Theater, no centro de Los Angeles. O público será drasticamente reduzido, mas ao contrário da cerimônia remota do ano passado, a maioria dos vencedores provavelmente fará seu discurso pessoalmente. /TRADUÇÃO DE LÍVIA BUELONI GONÇALVES