Millie Bobby Brown integra lista das 100 pessoas mais influentes do mundo

Millie Bobby Brown, com seus 14 anos de idade, integra a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da Time. A revista anuncia mais um de seus rankings anuais, que inclui nomes como o do presidente Donald Trump, do príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle, além da atriz Gal Gadot, a cantora Rihanna e o diretor Guillermo Del Toro.

A lista deste ano não tem brasileiros, que ano passado trouxe Neymar, Sergio Moro, Gabriel Medina e Jorge Paulo Lemann. Tem ainda outros nomes na edição 2018, como do tenista Roger Federer, da apresentadora Oprah Winfrey, da cantora Jennifer López, do presidente dos EUA, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Existe uma tradição nessas listas da Time, que é trazer um perfil dos escolhidos feito por outros nomes de destaque. O de Millie foi escritor pelo ator Aaron Paul, o Jesse Pinkman de Breaking Bad.