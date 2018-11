Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', combaterá o bullying em nova função na ONU

A atriz britânica Millie Bobby Brown, estrela adolescente da série dramática Stranger Things, foi nomeada a mais jovem embaixadora da boa vontade da história para a agência de proteção às crianças das Nações Unidas, a Unicef, nesta terça-feira, 20. Ela deverá abordar os assuntos bullying e pobreza em seu novo papel.

A atriz de 14 anos, que foi a pessoa mais nova a figurar na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time, foi apontada para o papel na sede da ONU para marcar o dia mundial da Criança, disse a agência.

“É um sonho realizado”, disse Brown em nota. “Estou ansiosa para me encontrar com todas as crianças e jovens que conseguir, para ouvir suas histórias, e falar em nome deles.”

Brown foi indicada duas vezes para o Emmy por seu papel na série Stranger Things, da Netflix, que acompanha o caso de um garoto desaparecido chamado Will em uma pequena cidade no Estado norte-americano de Indiana nos anos 1980.

Brown, que na série interpreta uma garota chamada Eleven, que tem super poderes e ajuda a resgatá-lo, já falou no passado sobre o bullying e no ano passado apagou sua conta no Twitter depois de uma onda de comentários odiosos contra sua pessoa.

A Unicef disse que em seu novo papel ela irá ajudar a criar consciência para os direitos da criança e para outras questões ligadas aos jovens, incluindo o acesso à educação, o impacto da violência, bullying e pobreza.

“As crianças são os principais defensores de si mesmas. Eu sei que Millie irá utilizar sua paixão e sua dedicação para defender os direitos de crianças em situação de vulnerabilidade e dos jovens em todo lugar do mundo”, disse Henrietta Fore, diretora executiva da Unicef em um comunicado.

Brown se junta a uma lista de embaixadores da boa vontade da Unicef que inclui o ex-capitão da seleção inglesa de futebol David Beckham, os atores Orlando Bloom, Jackie Chan e Liam Neeson e os cantores Ricky Martin e Shakira.