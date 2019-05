Miley Cyrus estará na nova temporada da série 'Black Mirror'

A cantora e atriz americana Miley Cyrus fará parte do elenco da quinta temporada de Black Mirror, que terá apenas três episódios e será lançada na plataforma de streaming Netflix no dia 5 de junho.

Um trailer da nova temporada foi divulgado nesta quarta-feira nas redes sociais. Além de Miley Cyrus, a série também contará com Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin.

Miley iniciou a carreira de atriz com a personagem de Hannah Montana em diferentes produções infantis. Depois, protagonizou filmes como A Última Música (2010) e Lola (2012). O último grande papel da artista foi na série da Amazon Crisis in Six Scenes, exibida em 2016 e dirigida por Woody Allen.

Criada por Charlie Brooker, a série cativou o público pelas profundas, surpreendentes e, frequentemente obscuras reflexões sobre a tecnologia e o futuro da sociedade em relação a temas como redes sociais e inteligência artificial. Os episódios são independentes entre si e cada um apresenta uma história com novos personagens.