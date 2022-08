Mesmo em época de estereótipos, Jacyra Sampaio se eternizou na TV

Jacyra Sampaio, atriz que se eternizou por interpretar a Tia Nastácia na versão de O Sítio do Pica-Pau Amarelo exibida pela Globo entre 1977 e 1986, completaria 100 anos neste domingo, 28 de agosto. Ela morreu aos 76, em 29 de setembro de 1998, por conta de problemas cardíacos.Como tantas outras de sua geração, sofreu com a falta de papéis de destaque destinados a artistas negros no Brasil, especialmente ao longo das primeiras décadas de existência da televisão.

Leia Também A presença do negro em novelas na TV

Começou tardiamente na carreira de atriz, já na faixa dos 30 anos de idade, fazendo parte do grupo Teatro Experimental do Negro (TEN), com a peça João Sem Terra, de Hermílio Borba Filho, dirigido por Geraldo Campos de Oliveira e O Mulato, de Langston Hughes, com direção de Francisco Giacchieri, ambas de 1956.

O destaque maior viria em Quarto de Empregada (1959), de Roberto Freire, em que vivia a protagonista Rosa, contracenando com Dalmira Soares, a Sueli, no Teatro de Arena. Em 10 de junho de 1959, uma reportagem do Estadão comparava a versão do espetáculo com outra, produzida pela Escola de Arte Dramática (EAD). No texto, é possível perceber como alguns estereótipos racistas eram naturalizados pela sociedade à época:

"O papel de Rosa é interpretado no Teatro de Arena por uma preta de verdade - Jacyra Sampaio - e não há como os atores negros para nos dar aquela sensação de ingenuidade e de bondade própria de sua raça."

Na sequência, apareceu em seus primeiros papéis no cinema, integrando o elenco dos filmes O Preço da Vitória (1959) e Zé do Periquito (1961), de Mazzaropi, e ainda viveu Tituba em As Feiticeiras de Salem (1960), e Minha Tia em O Pagador de Promessas (1960), além de estar no elenco de Virtude e Circunstância (1960), no teatro.

Anos 1960 e o destaque

Na década de 1960, Jacyra Sampaio ganhou mais destaque. Esteve no elenco de Sucata, do Teatro Experimental do Negro, que marcou a estreia de Milton Gonçalves como autor de teatro. A história abordava um pai de família que havia participado da Revolução de 1932 e, passando por dificuldades, sentia-se psicologicamente como sucata, como indica o título.

Viriam também

O Sol Tornará a Brilhar (1962), de Lorraine Hansberry, sob direção de José Celso Martinez Correa, Círculo de Champanha (1964), de Abílio Pereira de Almeida, e Vamos Brincar de Amor em Cabo Frio (1966), comédia musical com texto e letras de Sérgio Viotti e música de João Roberto Kelly, com direção de Dulcina de Moraes, que também fazia a protagonista.

Tia Nastácia

Apesar de ter participado de mais de 20 novelas e outros programas de TV, passando por Tupi, Excelsior e Globo, foi em O Sítio do Pica-Pau Amarelo (1977-1986) que chegou ao auge de sua carreira. Esteve no elenco que permaneceu na atração ao longo de toda a sua duração, ao lado de Zilka Salaberry (Dona Benta), André Valli (Visconde de Sabugosa), Samuel dos Santos (Tio Barnabé) e Romeu Evaristo (Saci-Pererê), enquanto os papéis infantis costumavam mudar.

Como nas histórias de Monteiro Lobato, a cozinheira do sítio, além de ser uma ajudante de todas as horas para Dona Benta, também estava sempre contando causos e ajudando Pedrinho e Narizinho. Foi ela, por exemplo, quem criou a boneca de pano que se tornaria Emília e também o boneco que se tornaria o Visconde de Sabugosa, a partir de uma espiga de milho.

"A afinidade que eu tinha com a Tia Nastácia, com a Jacyra, era uma coisa! Você via que uma completava a outra", dizia Zilka, em vida, segundo o Memória Globo. Ao O Globo, em 1998, destacava a parceria com a atriz: "Ela me chamava de Sinhá, mas eu brincava e dizia que quem mandava era a Nastácia, porque eu faria tudo o que ela queria. [A Jacyra] era uma ternura, tinha sempre um sorriso, nunca a vi se queixar, fazia tudo com boa vontade".

O papel de Tia Nastácia deixou a imagem de Jacyra Sampaio junto ao público atrelada à cozinha - chegou até a fazer propagandas de alguns produtos ao longo do tempo. Ao O Globo, porém, a atriz destacava que não tinha muito interesse em cozinhar.

"Novos horizontes se abriram para a mulher e eu passei a me interessar por coisas mais importantes. Por outro lado, a mulher moderna é mais ansiosa, mais cheia de responsabilidades. Agora, em vez de me preocupar apenas com a casa, invisto em meu lado profissional", explicava, mostrando outra mudança da sociedade brasileira, que tinha o machismo mais enraizado durante a juventude da atriz.

A morte de Jacyra Sampaio

Às três e meia da manhã de 29 de setembro de 1998, uma terça-feira, Jacyra Sampaio se sentiu mal em sua casa, na Vila Mariana, e pediu socorro à sobrinha com quem morava, Joana. Já inconsciente, foi encaminhada a um hospital, sem sucesso nas tentativas de reanimação.

À Folha de S. Paulo, Tuca, outra sobrinha, comentava os últimos momentos da atriz que, segundo ela, ainda tinha vínculo de contrato com a antiga emissora: "Ela sofria do coração e piorou com a morte da irmã, Leonídia, no ano passado. Ela recebeu convites para participar de programas da Rede Globo [nos últimos meses], mas não pôde aceitar por causa da doença".

O elenco do Sítio do Pica-Pau Amarelo ficou abalado com a notícia. Zilka Salaberry, a Dona Benta, deixou o telefone fora do gancho após saber da notícia, para evitar o assédio da imprensa. Ao O Globo, ela explicou que que não se viam há mais de uma década, por conta da distância (uma morava no Rio e a outra em São Paulo). Haviam se falado, porém, cerca de um mês antes, por telefone, em ocasião do aniversário de Jacyra.

André Valli, que interpretava o Visconde de Sabugosa, comentava à Folha, aos prantos: "É muito difícil. Ela era um anjo, sempre ouvia tudo o que a gente falava. É triste quando morre um ator, mas, neste caso, estou sofrendo pela pessoa".