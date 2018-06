Meryl Streep participará de segunda temporada da série 'Big Little Lies'

A atriz Meryl Streep será incorporada ao elenco da aclamada série Big Little Lies em sua segunda temporada, informou nesta quarta-feira o veículo de informação especializado Variety.

A atriz se juntará a um elenco estrelado e muito feminino, que na primeira temporada contou com nomes como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz.

Meryl Streep dará vida a Mary Louise Wright, a mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgaard) que, depois da morte de seu filho, aparece na cidade californiana de Monterey em busca de respostas e preocupada com seus netos.

Big Little Lies, uma produção da HBO que ganhou o Emmy e o Globo de Ouro à melhor minissérie ou filme para televisão, narra a vida de várias mulheres de uma comunidade rica e explora temas como a violência machista e os conflitos familiares.

A intérprete recebeu na terça-feira uma indicação ao Oscar de melhor atriz por The Post: A Guerra Secreta, com a qual aumentou para 21 o seu recorde absoluto como a atriz com mais indicações na história do Oscar.

A artista levou a estatueta em três ocasiões por Kramer vs. Kramer (1979), A Escolha de Sofia (1982) e A Dama de Ferro (2011).

Mais conhecida por seus papéis no cinema, Meryl Streep também participou de produções para a televisão, como "Angels in America", que lhe rendeu um Emmy em 2004 como melhor atriz de minissérie ou filme para televisão.