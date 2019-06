Max Wright, ator do seriado 'Alf, o ETeimoso', morre aos 75 anos

Um dos protagonistas da série Alf, o ETeimoso, o ator americano Max Wright morreu nesta quarta-feira, 26, aos 75 anos", após travar uma longa batalha contra o câncer.

Familiares de Wright disseram ao TMZ que o ator, que interpretou Willy Tanner, o pai da família que acolheu o famoso extraterrestre, morreu em casa, em Formosa Beach, nos arredores de Los Angeles.

Nascido em Detroit, no estado do Michigan, o ator foi diagnosticado com um linfoma em 1995, que permaneceu em estado de remissão por muito tempo.

Além de atuar em Alf, o ETeimoso por quatro temporadas, Wright participou de outros programas, como The Norm Show, Buffalo Bill, Misfits of Science. Também participou dos filmes All That Jazz (1979) e Reds (1981).

Alf, com 103 episódios exibidos nos Estados Unidos entre 1986 e 1990, foi um sucesso mundial. Em agosto do ano passado, o site especializado TVLine informou que a Warner Bros planejava fazer uma nova versão do seriado.

Detalhes do projeto indicam que o novo Alf focaria na volta do personagem à Terra, na qual ele seria apresentado a uma nova família. Tom Patchett e Paul Fusco, criadores da série original, estão envolvidos no remake.

Em junho de 2016, o ator Mihaly Meszaros, responsável por dar vida ao extraterrestre Alf, morreu aos 76 anos.