Matt LeBlanc deixará programa automobilístico 'Top Gear', da BBC

O ator Matt LeBlanc, conhecido pela série de comédia de sucesso da década de 1990 Friends, afirmou que deixará de ser coapresentador do programa de automobilismo Top Gear, da BBC, após a próxima temporada.

O ator norte-americano, que alcançou fama global como Joey Tribbiani no sitcom da NBC, foi o primeiro apresentador não britânico do programa quando entrou em 2016.

A BBC informou que LeBlanc, de 50 anos, estava achando as viagens demandadas pelo programa muito desgastantes.

“O comprometimento de tempo e as extensas viagens me deixam longe de minha família e dos meus amigos mais do que estou confortável”, disse LeBlanc em comunicado.

“É lamentável, mas por estas razões eu não continuarei meu envolvimento com o programa. Eu serei para sempre um fã do Top Gear e desejo à equipe sucesso ininterrupto. Obrigado pelo grande passeio.”

Top Gear, um dos programas mais rentáveis e de maior sucesso da BBC, foi tirado do ar em 2015 após o então apresentador Jeremy Clarkson atacar fisicamente um membro da equipe de produção.

Clarkson e os coapresentadores Richards Hammond e James May agora apresentam um programa automobilístico para a Amazon, o The Grand Tour.