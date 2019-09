Marjorie Estiano é indicada ao Emmy Internacional

Com o anúncio dos indicados ao prêmio Emmy Internacional, a atriz Marjorie Estiano vai concorrer como melhor atriz pelo trabalho em Sob Pressão, da Globo, pela segunda temporada. Na terceira temporada, exibida neste ano, sua interpretação foi bastante elogiada no episódio em que há troca de tiros entre milicianos e policiais.

Segundo a Globo, em São Paulo, o episódio especial duplo da série (22h23 às 23h47) foi recorde desta 3.ª temporada, com média de 24 pontos e 40% participação. Ainda de acordo com a emissora, o número de depoimentos cresceu 435% em relação à última exibição e o nome da série foi pesquisado mais de 20 mil vezes no Google. Além disso, a tag #SobPressão ficou 6 horas nos TTs mundo e 8 horas nos TTs Brasil.

Há outros brasileiros na disputa. Raphael Logam da série Impuros (Fox) foi indicado como melhor ator. Ainda na Fox, 1 Contra Todos concorre como série de drama. O canal do Porta dos Fundos ganhou indicação na categoria comédia pelo Especial de Natal. A produção Se Eu Fechar os Olhos Agoras, da Globo, concorre como minissérie.

O documentário A Primeira Pedra também foi indicado para a sua categoria. Como programa artístico, a HBO foi indicada com Ópera Aberta - Os Pescadores de Pérolas. Como série limitada, o programa exibido na National Geographic Hack The City é um dos concorrentes ao prêmio.

Os vencedores da premiação serão anunciados durante uma cerimônia de gala em Nova York, prevista para ocorrer no dia 25 de novembro.