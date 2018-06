Marcos Palmeira lança série sobre iniciativas sustentáveis

Brasília - O ator Marcos Palmeira lançou na quarta-feira, 21, o documentário Manual da Sobrevivência no Século XXI. A primeira temporada da série tem 13 capítulos e traz iniciativas que estão sendo implementadas por cidadãos comuns para melhorar a gestão dos recursos naturais.

Dirigido pelo cineasta João Amorim, os episódios serão exibidos pelo canal CineBrasil TV, a partir de 6 de maio. O lançamento do primeiro capítulo aconteceu durante o Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília.

"A ideia do manual é sair do trágico, é trazer soluções. O manual quer mostrar pessoas fazendo o bem pelo bem", disse Marcos Palmeira.

O episódio exibido nesta quarta teve como foco a água e trouxe o exemplo de um senhor que constrói cisternas caseiras em um bairro da periferia de São Paulo, a experiência de uma comunidade sustentável na Bahia e uma dupla que sai pelas ruas da capital paulista à procura de nascentes.

"São as pequenas ações que vão fazer as grandes mudanças, não as grandes obras. É preciso resgatar essa simplicidade", afirmou o ator.

O lançamento do documentário foi acompanhado pela pré-candidata à Presidência e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Marcos Palmeira é filiado à Rede e tem militado nos últimos anos em defesa das causas ambientais.