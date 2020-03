Marcius Melhem deixa o comando do humor na Globo e Silvio de Abreu assume

A Rede Globo comunicou nesta sexta-feira, 6, que Marcius Melhem deixou a chefia da área de humor da emissora "por motivos pessoais". Quem assume o comando no seu lugar é Silvio de Abreu, que fica responsável pela dramaturgia (novelas e séries) e também pelos projetos de humor.

De acordo com a emissora, Marcius solicitou também licença das funções de roteirista e de ator por um período de quatro meses.

A mudança no quadro de chefia da emissora carioca ocorre depois que o nome do humorista foi envolvido em denúncias de assédio moral no fim do ano passado.

Veja na íntegra o comunicado da Globo:

"Por motivos pessoais, Marcius Melhem deixou a liderança dos projetos de humor. Com isso, a área de Criação e Produção de Conteúdos da Globo, sob a direção de Carlos Henrique Schroder, vai redesenhar a sua estrutura de Dramaturgia. Os projetos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal (novelas e séries), ficarão agora sob a responsabilidade direta de Silvio de Abreu.

Com Silvio, compõem o time de Gênero dos Estúdios Globo os diretores de Variedades Mariano Boni (programas de entrevistas e talk shows) e Boninho (programas de auditório, realities, games e musicais).

Marcius solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses."