'Mar do Sertão': o que esperar da nova novela das 6

Um triângulo amoroso será o fio condutor da nova novela das 6, da Globo, Mar do Sertão, que estreia nesta segunda, 22. Passada no cenário do sertão nordestino, além do enredo principal, as suas histórias paralelas e seus personagens caricatos prometem conquistar o público com o tom de comédia impresso pelo autor Mario Teixeira. A direção artística é de Allan Fiterman.

Neste cenário do agreste nordestino fica a fictícia Canta Pedra – um lugar onde a “água vale mais do que dinheiro”, como afirma o autor, que já foi mar e agora virou sertão e onde os coronéis ainda brigam por terra e pela posse da água. Os habitantes vivem à espera da bendita chuva, que nunca chega para minimizar os problemas que sua falta acarreta na vida de todos, principalmente dos mais necessitados. Esse bem precioso será marcante para definir o poder na região.

Apresentada como uma fábula contemporânea, Mar do Sertão tem início em 2012, fará um salto de dez anos e colocará uma velha questão em foco: pode um grande amor resistir ao tempo?

Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé) são apaixonados e estão noivos, prontos para casar, mas o destino apronta e os dois serão separados após um acidente. Como o rapaz desaparece, ele é dado como morto. E será nesse momento que a terceira ponta do triângulo amoroso, o Tertulinho (Renato Góes), não perderá tempo para enlaçar a moça.

Personagens

“O Zé Paulino é um cara honesto, trabalhador e muito apaixonado pela noiva Candoca. Ele é um vaqueiro da fazenda Palmeiral, do coronel Tertúlio (José de Abreu), por quem nutre enorme gratidão”, conta Sergio Guizé. Para ele, seu personagem é muito querido pelo “respeito e consideração que tem por todos, do mais rico ao mais pobre”.

O ator comenta os desafios de Zé Paulino na trama. “Quando ele volta, quase uma década depois, será uma jornada de tentar entender tudo o que aconteceu na ausência dele e de tentar acabar com as injustiças das quais o povo sempre foi vítima na mão dos poderosos. Será um misto de emoções.”

Segundo Guizé, a novela proporcionará momentos de drama e outros de comédia. “Acho que o público vai se emocionar, mas também vai rir bastante porque a novela está leve e divertida.” Ele continua: “Ao mesmo tempo em que estamos contando uma história de amor que envolve um triângulo amoroso, falamos da concentração de poder, da preservação do meio ambiente e outros temas diversos e tão relevantes atualmente.” Claro que tudo será de uma maneira leve e com a “comédia bastante presente nas situações”.

Sertão Solar

Mar do Sertão retrata essa região árida, mas que tem um povo forte e pronto para enfrentar as dificuldades impostas pela natureza e pelo homem. E não deixa de mostrar um lugar alegre e colorido, como o autor define a obra. Da mesma maneira que Guizé também traduz o que será visto na telinha. “A novela mostra a vida no sertão, mas um sertão solar, alegre, onde as pessoas levam a vida com otimismo”, afirma. “Um exemplo disso é Timbó, personagem do Enrique Diaz.”

Sobre esse personagem, Guizé revela acreditar que “o Zé Paulino entende que, mesmo analfabeto, o Timbó sabe mais sobre a vida do que muita gente que estudou”. Ele finaliza: “Zé Paulino admira a sabedoria do amigo para cuidar da terra e preservar a memória de seus antepassados”.