‘Malhação – Viva a Diferença’ leva o Emmy Kids e personagens vão ganhar série

O maior prêmio para produções de televisão mundial, o Emmy Internacional Kids 2018 foi para a temporada Malhação – Viva a Diferença, da Globo, na categoria série. O anúncio dos vencedores foi feito nesta terça, 9, em Cannes, na França, durante a MipTV, feira mundial de televisão.

Essa é a quarta indicação de Malhação para o prêmio. Criada por Cao Hamburger e com direção de Paulo Silvestrini, a atração teen, que pela primeira vez foi ambientada em São Paulo, competiu com produções do Canadá, da Austrália e Alemanha.

Com a diversidade como tema, a temporada premiada pôs em foco a amizade de cinco garotas, conhecidas como as Five, que devem ganhar uma série prevista para estrear no ano que vem.