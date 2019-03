'Mad About You' terá nova temporada com elenco original

Um dos grandes sucessos da TV nos anos 1990, Mad About You ganhará nova temporada 20 anos depois de chegar ao fim. A série, exibida entre 1992 e 1999, foi encomendada pela plataforma de streaming Spectrum Originals, disponível apenas nos EUA, e será lançada ainda este ano, com elenco original.

Os atores Paul Reiser e Helen Hunt voltarão a viver o encantador casal Paul e Jamie: ele, um documentarista, ela, uma relações públicas. Agora, os dois terão de lidar com a partida da filha, de 17 anos, que vai estudar na faculdade.

"Vamos lá!", comemorou Helen Hunt em seu Instagram, junto com uma foto do casal na série.

A nova temporada terá 12 episódios, mas ainda não há informações sobre quando vai estrear no Brasil.

O anúncio da volta de Mad About You foi feito poucos dias depois da confirmação de novos episódios da série Barrados no Baile, outro sucesso dos anos 1990, que será gravada com parte do elenco original.