Macaulay Culkin apoia remover Donald Trump de 'Esqueceram de Mim 2'

Depois de ser banido das redes sociais, os internautas ainda se mobilizaram para que Donald Trump fosse excluído do filme Esqueceram de mim 2. O levante ganhou apoio até do protagonista do filme.

Desde o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, Trump vem recebendo diversas formas de repúdio e a reivindicação de removê-lo digitalmente das filmagens do filme começou no Twitter, em tom de piada.

Porém, a brincadeira ganhou visibilidade quando Macaulay Culkin respondeu ao tuíte que pedia que o político fosse substituído pelo próprio protagonista do filme, aos 40 anos. Segundo o ator, a petição estava “aprovada”.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Macaulay também respondeu um internauta que compartilhou um vídeo editado do longa, em que Trump fica invisível na cena. “Bravo”, comentou Culkin, parabenizando o usuário do Twitter.

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Trump tem uma breve aparição no filme de 1992, em uma cena que ele indica a direção do saguão do Plaza Hotel para o Kevin, personagem interpretado por Culkin. Na época, Trump era dono do hotel de Nova York e ele usou esse argumento para forçar sua participação, como contou o diretor Chris Columbus, em entrevista ao site Insider, em dezembro de 2020.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais