Louro José: Personalidades prestam homenagem a Tom Veiga nas redes sociais

A morte do ator Tom Veiga, conhecido por controlar o fantoche do personagem Louro José no programa Mais Você, da TV Globo, comandado por Ana Maria Braga, rendeu diversas homenagens por parte de celebridades nas redes sociais.

O ator tinha 47 anos e sofreu um AVC em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo, 1. A equipe do programa Mais Você fez uma edição especial para homenagear Veiga nesta segunda-feira, 2.

Nas redes sociais, diversas personalidades se pronunciaram a respeito da morte de Veiga. A apresentadora Ana Furtado, que chegou a comandar o Mais Você durante um período em que Ana Maria Braga ficou afastada, escreveu: 'Um cara querido, doce e talentoso com quem tive o prazer de trabalhar junto algumas vezes. Querido Tom, descanse em paz'.

Durante o programa, ela ainda relembrou uma brincadeira que tinha com Tom, de que o Louro José era seu interesse romântico, quando ela apresentou o Mais Você.

Trouxe alegria e momentos memoráveis para a televisão brasileira com o nosso eterno e icônico Louro José. Um cara querido, doce e talentoso com quem tive o prazer de trabalhar junto algumas vezes. Querido Tom, descanse em paz pic.twitter.com/LjKDusTQuz — Ana Furtado (@ana_furtado) November 1, 2020

O casal Luciano Huck e Angélica também se manifestou nas redes sociais sobre a perda. Angélica disse que Tom a fazia "voltar a ser criança" com Louro José, enquanto Huck lembrou que o ator, nos bastidores, era sempre "doce, gentil e carinhoso".

Já o Corinthians, time de futebol do coração do ator, lamentou a morte de um de seus torcedores ilustres:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José. O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto. pic.twitter.com/j7LBwwTkjp — Corinthians (@Corinthians) November 1, 2020

O cantor Mumuzinho manifestou seu luto nas redes sociais, escrevendo que "não acredita" que 2020 levou a voz de Louro José.

Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José. Deus conforte o coração dos familiares e amigos. pic.twitter.com/rqV6AV9NSt — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 1, 2020

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto afirmou que o Louro José foi uma das maiores criações da TV brasileira: