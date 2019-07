Lifetime Movies aposta em mulheres na frente e atrás das câmeras

LOS ANGELES - O canal Lifetime Movies tem uma programação bastante voltada para o público feminino, mas resolveu fazer mais. Enquanto a média da indústria televisiva americana é de 17% de diretoras, o canal comemorou a marca de 78% este ano. E não faltam também roteiristas, produtoras e escritoras no seu catálogo.

A partir deste sábado, 13, por exemplo, o Lifetime Movies estreia três filmes baseados em romances best-seller da inglesa Jane Green e roteirizados por mulheres: Tentação do Destino (sáb., 13, 22h20; reprise dom., 14, 17h30), com direção de Kim Raver e do marido Manu Boyer; Te Prometo Ser Fiel (sáb., 20, 22h20), de Monika Mitchell, e Retratos de Família (sáb., 27, 22h20), também de Boyer.

“Demorou para perceber que estou mais aberta a ser vulnerável com uma diretora, o que é extremamente valioso. Há uma compreensão mútua”, disse a atriz Erika Christensen, protagonista de Te Prometo Ser Fiel, sobre jovem que se deixa manipular por seu amado.

A atriz Alyssa Milano, de Tentação do Destino, ativista do Me Too e Time’s Up, acredita que as coisas estão mudando. “As pessoas estão tendo coragem de chamar a atenção para os abusos. O mais incrível é a sororidade que nasceu desses movimentos”, disse.

“Havia muita competição entre as mulheres, não apenas na indústria do entretenimento, em todas, porque a sensação é a de que existia lugar para apenas uma mulher numa posição de poder. Mas acho que isso é fruto do sistema montado justamente para que não conversássemos umas com as outras.”

Para ela, a meta agora é ajudar as mulheres mais vulneráveis. “As que não são brancas, que são pobres, que estão nas prisões, são sem-teto, e também as militares, que têm números de abuso alarmantes.”

Em Tentação do Destino, a atriz interpreta Gabby, casada há 20 anos, mãe de duas adolescentes e um tanto frustrada, que se envolve com um homem mais jovem, ameaçando seu relacionamento. O filme mostra decisões dos personagens, sem apelar para uma divisão entre mocinhos e vilões. “Não queríamos romantizar a infidelidade”, disse Milano. “Tentamos mostrar de forma realista o que pode acontecer quando se está casado há muito tempo, com filhos grandes, e marido e mulher começam a se afastar.”

Para a diretora Kim Raver, também conhecida como a Dra. Teddy Altman de Grey’s Anatomy, é uma história de empoderamento. “Ela comete um erro, mas assume a responsabilidade e, ao fazer isso, acaba se descobrindo. Tinha o desejo de mostrar que a vida é complicada e bagunçada, não um conto de fadas de Hollywood.”