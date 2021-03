Lembre-se das versões do 'Sítio do Picapau Amarelo' para a TV

Com a exibição pelo canal Viva da versão mais clássica do Sítio do Picapau Amarelo, de 1977, a nostalgia aflorou e a curiosidade sobre as outras produções dessa obra de Monteiro Lobato tomou conta das redes sociais.

Além dessa, que é mais lembrada pelo público, o Sítio teve sua primeira adaptação para a TV em 1952, quando foi ao ar pela Tupi. Dirigido por Júlio Gouveia e Tatiana Belinky, seriado foi exibido por 11 anos e tinha no elenco Dona Benta (Sidnéia Rossi/ Suzy Arruda/ Leonor Lambertini), Tia Nastácia(Zeni Pereira), Emília (Lúcia Lambertini), Narizinho (Lidia Rosemberg/Edy Cerri), Pedrinho(Sérgio Rosemberg/ David José), Marquês de Rábico (Júlio Silva / Ricardo Gouveia), Visconde de Sabugosa (Rúbens Molino/ Luciano Maurício).

Depois dessa, em 1964, a TV Cultura desenvolveu outra produção do Sítio do Picapau Amarelo. A atriz Lúcia Lambertini assumiu a direção do seriado, que ficou no ar por seis meses.

Em 1967, foi a vez da TV Bandeirantes realizar a sua versão do Sítio, que contaria com a mesma equipe da que fez na Tupi, com Júlio Gouveia e Tatiana Belinky no comando e mantendo os mesmos atores da versão original.

Então chegou a vez do Sítio do Picapau Amarelo ganhar produção da Globo, indo ao ar, na primeria vez, de 1977 a 1986. O elenco contava com Zilka Salaberry como Dona Benta, Jacyra Sampaio como Tia Nastácia, Dirce Migliaccio e depois Reny de Oliveira e Suzana Abranches como Emília, André Valli como Visconde de Sabugosa, Narizinho foi vivida por Rosana Garcia e depois por Daniele Rodrigues, Izabella Bicalho e Gabriela Senra e Pedrinho por Júlio César, Marcelo José e Daniel Lobo e Dorinha Duval como a Cuca.

Veio em 2001 uma segunda versão da emissora para o seriado infantil. Nesta nova fase, entram em cena Isabelle Drummond interpretando a boneca Emília, que depois foi substituída por Tatyane Goulart. A atriz Nicette Bruno era Dona Benta, Caroline Molinari como Narizinho, Dhu Moraes era a Tia Nastácia, Caroline Molinari como a Narizinho e João Vitor Silva, Pedrinho. A Cuca ganhou vida com a atriz Jacira Santos e o Visconde de Sabugosa foi interpretado por Cândido Damm. Outras modificações de elenco foram acontecendo durante o período de exibição.

Depois das produções com atores, em 2012, veio uma nova versão, agora em desenho animado. A direção ficou por conta de Humberto Avelar

Personagens do Sítio do Picapau Amarelo:

Emília – Boneca de pano feita por Tia Nastácia ganha vida e diverte a todos com suas ideias mirabolants

Narizinho – Sonhadora, a menina vive em um mundo de fantasias

Pedrinho – O menino é muito corajoso e não adora uma aventura

Dona Benta – A doce avó de Narizinho e Pedrinho tem sempre uma boa história para contar

Tia Nastácia - Cozinheira de mão cheia, alegra a todos com suas comidas e doces, além de divertir com seus causos

Visconde de Sabugosa – Amante dos livros, o sábio personagem é também muito criativo

Marquês de Rabicó – O guloso porquinho tem muito medo de Tia Nastácia, que não vê a hora de colocá-lo na panela