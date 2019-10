'La Casa de Papel' retornará a Netflix antes do previsto, diz site argentino

La Casa de Papel pode retornar antes do previsto à Netflix. As informações são do Cadena 3, site argentino que conversou recentemente com Rodrigo de la Serna, responsável por interpretar o personagem Palermo, na terceira temporada. Segundo o ator, os novos episódios da série já estariam com as filmagens finalizadas e a expectativa é para que a quarta temporada chegue ao serviço de streaming por volta de janeiro de 2020.

Os rumores ganharam ainda mais força na internet quando os fãs viram que foi Serna, um dos atores do elenco principal da trama, quem levantou a possibilidade durante a entrevista. Além do Cadena 3, a previsão de estreia também foi reforçada pelo site italiano SmartWorld, que apontou 18 de janeiro como sendo a data oficial de lançamento dos novos episódios de La Casa de Papel.

Além disso, o site italiano também especula que a antecipação da data, seria uma forma dos produtores conseguirem dar um gran finale a altura do sucesso comercial que a série alcançou no decorrer dos últimos anos. Isso alimenta outro boato que correu pela internet em agosto passado, quando os atores de La Casa de Papel foram até o Instagram agradecer e se despedir dos seus personagens após o término das gravações da 4ª temporada, dando a entender que a produção iria se encerrar após seu quarto ano.

Na época, Koldo Serra, diretor da série, escreveu em seu perfil: "Depois de quase um ano, terminou esta louca aventura que foram as filmagens de La Casa de Papel. Possivelmente o projeto mais exigente, mais espantoso, e um dos mais divertidos que já participei. Exausto, quero agradecer mil vezes a esta equipe incrível (que bons vocês são!), e este elenco maravilhoso (sou muito sortudo!), e a todo mundo que me ligou com esta série". Confira o post logo abaixo:

No entanto, é importante destacar que até o momento, nenhuma dessas informações foi oficialmente divulgada ou confirmada pela Netflix, empresa responsável pela produção e comercialização de La Casa de Papel. Mas se as informações forem de fato verdadeiras, então significa que a gigante do streaming irá conseguir o feito de divulgar a nova leva de episódios da série, apenas seis meses após a estreia da terceira temporada.