'La Casa de Papel' é renovada para quarta temporada

La Casa de Papel, uma das produções de língua não inglesa de maior sucesso da Netflix, terá uma quarta temporada, segundo revelou nesta quinta-feira Diego Ávalos, diretor de conteúdo original da plataforma de streaming na Espanha.

O anúncio foi feito durante a apresentação da terceira temporada da série, a primeira transmitida com exclusividade pela Netflix, após adquirir os direitos da Antena 3 e tê-la transformado em um fenômeno mundial.

A série, uma ação centrada em assaltos, foi criada por Álex Pina e é protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó e Itziar Ituño. No ano passado, La Casa de Papel recebeu o prêmio Emmy Internacional na categoria de melhor drama.

A Netflix liberou no começo do mês o trailer oficial da 3ª temporada de La Casa de Papel, que estreia no dia 19 de julho. No vídeo, os protagonistas desembarcam em uma ilha na Tailândia, onde o personagem Rio (Miguel Herrán) é capturado.

A terceira temporada dá novos rumos à série: após a fuga bem sucedida da Espanha, os protagonistas são chantageados e obrigados a realizar um novo assalto, única forma de resgatar Rio e proteger seu esconderijo.

Confira o trailer: