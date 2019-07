'La Casa de Papel': confira quais personagens estão na terceira temporada

A terceira temporada de La Casa de Papel, série espanhola da Netflix, estreou nesta sexta-feira, 19. Relembre quem são os personagens principais do seriado:

Professor

Nome real: Sergio Maquina

Interpretado por Álvaro Morte, ‘el profesor’ é o cérebro por trás do assalto à Casa da Moeda da Espanha. Misterioso, Sergio passou infância e adolescência internado em um hospital. Lá ouvia histórias de assaltos que seu pai gostava de contar. Um dia, descobriu que as histórias eram reais e protagonizadas por seu pai, um assaltante.

Já crescido, o Professor traça o plano do assalto com seu meio-irmão, André/Berlim e fica responsável por recrutar os outros criminosos. O apelido ‘professor’ vem de seu costume de ensinar o plano através de aulas.

Berlim

Nome real: Andrés de Fonollosa Gonzáles

Andrés de Fonollosa Gonzáles é meio-irmão do Professor e líder dos assaltantes durante a ação. Tem em seu currículo 27 assaltos em joalherias, casas de subasta e furgões. O maior golpe de sua carreira envolveu 434 diamantes.

Berlim sofre de uma doença degenerativa e, quando participa do assalto, tem pouco tempo de vida pela frente. Berlim é autoritário e mais malvado do que os outros.

Tóquio

Nome real: Silene Oliveira

Silene Oliveira é Tokio, uma mulher forte condenada à prisão por um assalto que resultou na morte do seu então companheiro. Ela é rastreada pela polícia após telefonar para sua mãe e resgatada pelo Professor, que a recruta para o assalto à casa da moeda. É Tókio quem narra todos os episódios.

Rio

Nome real: Aníbal Cortés

Aníbal Cortés, codinome Rio, é um rapaz muito jovem que sempre foi apaixonado por tecnologia e acabou se tornando um grande hacker. É o primeiro personagem a ter seu nome real descoberto pela polícia e pelos jornais. Recebe uma proposta para trair os companheiros e não ser preso, mas nega.

Nairóbi

Nome real: Agáta Jímenez

Nairóbi teve uma vida dura em sua juventude. Mãe do pequeno Axel, perde a guarda do filho em um incidente. Embora saiba de seu paradeiro, não consegue vê-lo, e vê no grande assalto uma oportunidade de recuperá-lo.

Helsinki

Nome real: Yashin Dasáyev

Helsinki vem da Sérvia, onde ainda tem família. Seu passado também foi duro e ele esteve na guerra, onde lutou ao lado do personagem Oslo.

Denver

Nome real: Daniel Ramos

Filho do personagem Moscou, Denver foi abandonado pela mãe, usuária de drogas. Teve uma adolescência complicada, entre drogas e brigas. Entra no assalto a convite do pai, na esperança de pagar uma dívida com narcotraficantes.

Estocolmo

Nome real: Monica Gaztambide

Monica Gaztambide é uma funcionária da Casa da Moeda da Espanha, onde se passa o primeiro assalto do seriado. Amante de Arturo Román, diretor da casa, acaba se apaixonando por Denver e passa a integrar a equipe na segunda temporada.

Inspetora Raquel Murillo

Codinome: Lisboa

A inspetora Raquel Murillo é encarregada de enfrentar o assalto à Casa da Moeda. Extremamente competente, sofreu violência doméstica de Alberto Vicuña, seu marido, com quem teve um filho.

Os novos personagens de La Casa de Papel

Bogotá

Bogotá é um exímio soldador e encara o roubo como uma oportunidade profissional.

Palermo

Palermo, ‘o engenheiro’, é um antigo amigo do Professor e de Berlim. Assume o papel de líder nessa temporada.

Alicia

Policial grávida e misteriosa,é responsável por torturar Rio – e parece sentir algum prazer nisso.