Kyle Chandler estará em filme da Netflix com Felicity Jones e George Clooney

Kyle Chandler, ganhador do Emmy de melhor ator de série dramática pelo papel em Friday Night Lights em 2011, integrará o elenco de um novo filme da Netflix, ainda sem título, no qual contracenará com Felicity Jones e George Clooney, que também será o diretor.

De acordo com o portal Deadline, que divulgou a informação nesta quarta-feira, Chandler e Clooney voltarão a trabalhar juntos após a atuação na minissérie Catch-22, da plataforma digital Hulu.

Chandler participou recentemente de Godzilla II: Rei dos Monstros e repetirá o papel na sequência, Godzilla vs. Kong, que será lançada no ano que vem.

O novo filme da Netflix será uma adaptação do romance Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. Mark L. Smith, que escreveu O Regresso (2015) junto ao mexicano Alejandro González-Iñárritu, assinará o roteiro, enquanto Clooney e Grant Heslov serão os produtores.

Com o início das gravações previsto para outubro, o longa narrará a história de um cientista no Círculo Polar Ártico que tenta se comunicar com a tripulação de uma nave que tenta retornar à Terra.

"Grant e eu não poderíamos estar mais emocionados pelo envolvimento neste incrível projeto", disse no mês passado George Clooney, que ao lado de Heslov e Ben Affleck ganhou o Oscar de melhor filme em 2013, pela produção de "Argo".

Clooney ainda conta com outra estatueta em casa, a de melhor ator coadjuvante, recebida em 2006 pelo papel desempenhado em Syriana - A Indústria do Petróleo.

"Mark é um escritor que admiramos há muito tempo e seu roteiro é encantador. Também de entusiasmados de trabalhar com nossos amigos da Netflix", declarou.

Este será o primeiro filme dirigido e protagonizado por Clooney para um serviço de streaming. Também será o primeiro como diretor desde Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso (2017) e o primeiro trabalho como ator em um filme desde Jogo do Dinheiro (2016), suspense dirigido por Jodie Foster e no qual contracenou com Julia Roberts.