Kimmel e Corden fazem programas de casa em meio a apelo por suspensão das filmagens em Hollywood

LOS ANGELES - James Corden e Jimmy Kimmel estão levando seus talk shows noturnos para casa devido a um aumento de casos de coronavírus na região de Los Angeles, o que levou a pedidos por interrupção nas produções de todos os filmes e programas de TV indefinidamente.

Corden tuitou na segunda-feira que voltaria para sua garagem para filmar The Late Late Show e permanecerá lá "até que seja seguro voltar ao nosso estúdio".

Kimmel também decidiu filmar Jimmy Kimmel Live! remotamente de casa, disse a rede de televisão ABC.

As decisões ocorrem após apelo do sindicato de atores SAG-AFTRA e produtores de Hollywood para que a produção seja suspensa em todos os sets de TV e filmes até que mais leitos hospitalares estejam disponíveis para tratar pacientes com covid-19 e outras doenças.

"Os pacientes estão morrendo em ambulâncias esperando por tratamento porque as salas de emergência dos hospitais estão lotadas. Este não é um ambiente seguro para a produção presencial no momento", disse Gabrielle Carteris, presidente da SAG-AFTRA, em um comunicado conjunto divulgado no domingo.

Apesar de uma paralisação rigorosa que inclui academias, cabeleireiros e restaurantes, o condado de Los Angeles é atualmente um grande foco na crise do coronavírus, de acordo com autoridades de saúde locais.