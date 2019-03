Julia Roberts está em negociação para estrelar nova série da Amazon

LOS ANGELES - Julia Roberts está em negociação para protagonizar a série Charlotte Walsh Likes To Win, da Amazon, informou nesta quinta-feira, 28, o portal especializado Deadline.

A atriz americana lideraria o elenco e seria uma das produtoras executivas da produção que adaptará o romance homônimo da escritora Jo Piazza.

O livro conta a história de uma ex-executiva do Vale do Silício que decide voltar ao estado da Pensilvânia para concorrer nas eleições para o Senado americano. No entanto, Charlotte Walsh deverá fazer frente a uma campanha suja e agressiva que seu rival parece disposto a liderar para derrotá-la.

Caso o acordo para a série seja formalizado, este será o segundo trabalho de Julia Roberts com a Amazon, após Homecoming.

Elogiada pela crítica como uma das melhores séries de 2018, Homecoming conseguiu três indicações para o Globo de Ouro: melhor atriz (Julia Roberts), melhor ator (Stephan James) e melhor série dramática.