Julia Louis-Dreyfus é homenageada com o Prêmio de Humor Americano Mark Twain

A comediante norte-americana Julia Louis-Dreyfus, cuja carreira inclui papéis memoráveis em séries como Seinfeld, foi homenageada no domingo, 21, por contribuir para a cultura nacional.

Julia ganhou fama como Elaine, a solteira neurótica da série cômica de Jerry Seinfeld, mas seu papel como a desastrada política do seriado Veep, da HBO, lhe rendeu maior aclamação da crítica.

Na noite de domingo, Julia recebeu o Prêmio de Humor Americano Mark Twain no Centro Kennedy, maior palco das artes do país. A atriz de 57 anos foi homenageada por ser capaz de fazer um papel cômico e, em seguida, uma sátira repleta de grandes tiradas.

Julia conquistou seis prêmios Emmy consecutivos interpretando a vice-presidente Selina Meyer — um número que ultrapassou a de ícones femininos da comédia como Mary Tyler Moore ou Lucille Ball.

Paródia dos políticos de Washington, a série Veep é transmitida pela HBO desde 2012, mas teve um hiato quando Julia foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado. Na semana passada, a atriz disse estar curada do câncer e terminando a última temporada do programa.

Julia se tornou uma celebridade nacional há duas décadas como a Elaine de Seinfeld, humorístico que foi referência cultural durante o período de nove anos em que esteve no ar, encerrado em 1998.

Para Jerry Seinfeld, foi preciso menos de um minuto de um teste para escalar Julia como a principal personagem feminina do programa.

No total, Julia já recebeu 11 prêmios Emmy, oito como atriz e três como produtora, e usou sua notoriedade para defender causas ambientais como ativista do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais e outras causas de conservação.