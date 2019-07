Jovem que acusou Kevin Spacey de abuso sexual retira denúncia

Um jovem que acusava o ator Kevin Spacey de abuso sexual em 2016 retirou de maneira definitiva as acusações que constavam em um processo civil durante uma audiência do julgamento em um tribunal de Massachusetts, informaram nesta sexta-feira os meios de comunicação locais.

O advogado Mitchell Garabedian, que representa o ator, disse que o caso foi encerrado "de forma voluntária", segundo o jornal The Boston Herald.

"É muito possível que a vítima e sua família tenham concluído que esta denúncia já não vale a pena", disse o analista legal Greg Henning à emissora de televisão local WCVB em Nantucket (Massachusetts).

O jovem que tinha apresentado a acusação, filho da jornalista da WCVB Heather Unruh, denunciou que em julho de 2016 o ator, detentor de dois Oscar, colocou as mãos dentro de sua calça em um bar em Nantucket.

O suposto incidente ocorreu quando o acusador tinha 18 anos de idade e o período de prescrição do suposto crime vence nesta semana.

Spacey, de 59 anos e que em janeiro se declarou inocente das acusações, ainda encara um processo criminal por este mesmo caso, pelo qual deverá comparecer diante do tribunal na próxima segunda-feira.

Neste caso, os advogados da vítima e a promotoria continuam sua disputa em torno do telefone do acusador que, aparentemente, foi perdido.

O pai do acusador deverá comparecer na segunda-feira diante do tribunal para explicar esse desaparecimento, já que os advogados de Spacey sustentam que o telefone contém provas de sua inocência.

Em um comparecimento inesperado diante do tribunal em 3 de junho, Spacey defendeu sua inocência e seus advogados pediram ao juiz que exigisse uma cópia legista "completa e inalterada" dos dados do telefone do denunciante, já que conteria mensagens e fotografias que provariam sua inocência.

Além disso, a defesa considerou que a promotoria apresentou acusações contra o ator de forma prematura.

Segundo a denúncia do jovem, ele começou a falar de maneira amistosa com Spacey no bar no qual trabalhava e mentiu sobre sua idade ao assegurar que tinha 23 anos, ao invés de 18.

O jovem explicou à polícia que Spacey pagou para ele várias bebidas alcoólicas - a idade mínima para beber álcool no estado de Massachusetts é 21 anos -, e insistiu várias vezes para que fosse à sua casa até que, mais tarde, acariciou sua coxa e desabotoou suas calças, esfregando seu pênis durante cerca de três minutos.

O rapaz alega que não sabia o que fazer porque não queria ter problemas por ter bebido sem ter a idade permitida e publicou uma gravação de parte do suposto abuso sexual na rede social Snapchat.

Spacey pode ser condenado a uma pena de até dois anos de prisão se for declarado culpado.