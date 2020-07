Jornalista Zildetti Montiel morre vítima da covid-19

Não dá pra explicar... simplesmente não dá pra explicar essa dor que eu estou sentindo, meu Deus me dá forças... nos conforta papai. obrigada por tudo mãe, vc deixou a herança mais linda aqui pra nós, obrigada! Agora descansa ao lado do pai, já estou morrendo de sdd, vc era tudo, tudo!!!! Te amo te amo te amo não sei como vai ser, mas Deus vai nos ajudar, eu creio. Obrigada por ter me dado irmãs tão incríveis e por nos ter criado com tanta união, o seu amor fez muita coisa linda nessa terra..... vc foi gentil, foi amiga, foi leoa, foi guerreira, foi admirável, foi íntegra, foi leal, foi conselheira, foi tudo q todos deveriam ser e ter.

