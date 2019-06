John Boyega e Letitia Wright vão estrelar série 'Small Axe', de Steve McQueen

John Boyega e Letitia Wright serão os protagonistas de Small Axe, uma série de televisão que está sendo preparada pelo cineasta Steve McQueen, informou nesta quarta-feira o site da revista especializada Variety.

A emissora britânica BBC está por trás desta produção televisiva cujos direitos nos Estados Unidos foram comprados pela plataforma digital Amazon Prime.

Small Axe, que terá seis episódios e contará cinco histórias diferentes, se passará em uma comunidade de imigrantes caribenhos em Londres entre o final dos anos 1960 e o início da década de 1980. "Sinto que estas histórias precisam ser compartilhadas", disse McQueen, que ganhou o Oscar de melhor filme com 12 Anos de Escravidão (2013).

"Quero reviver, reavaliar e investigar as viagens que meus pais e a primeira geração dos que chegaram das Antilhas fizeram para que eu hoje me sinta uma pessoa negra e britânica. O que é importante das nossas histórias é que são locais mas, ao mesmo tempo, são globais", acrescentou o diretor de filmes como Shame (2011) e As Viúvas (2018).

Boyega se tornou uma jovem estrela do cinema graças ao personagem Finn na terceira trilogia de Star Wars que, após O Despertar da Força (2015) e Os Últimos Jedi (2017), será encerrada em dezembro deste ano com A Ascensão Skywalker.

Por sua parte, Letitia Wright chamou a atenção do grande público como Shuri em Pantera Negra (2018) e, como parte do universo cinematográfico de Marvel, também apareceu em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).